Rizzoli confermato designatore degli arbitri per la Serie A

Rizzoli confermato come designatore degli arbitri per la Serie A: ecco tutte le nomine per gli organici dei direttori di gara

Nicola Rizzoli è stato confermato come designatore degli arbitri per la Serie A. L’ex direttore di gara resterà quindi al suo posto, affiancato da Gava e Stefani, con l’inserimento di Giannoccaro. Resta anche Trentalange come responsabile del settore tecnico.

Come riportato da Ansa, conferme anche per il designatore degli arbitri della Serie B, ovvero Emidio Morganti, con Fiore e Brighi.