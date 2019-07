Rizzoli, novità Var: «Arriva il fuorigioco in 3D, precisione al centimetro»

Arbitro Rizzoli, rivelazioni sul futuro del Var: «Arriva il fuorigioco in 3D, precisione al centimetro»

Nicola Rizzoli, appena confermato designatore della Can A, ha parlato in conferenza stampa dopo il consiglio nazionale dell’Aia. Varie rivelazioni interessanti riguardano le novità sul Var.

Ecco le sue parole sulla principale trasformazione tecnologica per la prossima stagione: «Da un punto di vista tecnologico ci saranno delle novità per quanto riguarda il fuorigioco 3D che rende ancora più preciso il discorso dei centimetri, che può aver creato qualche problema in passato».