Rizzoli: «Voto agli arbitri? Prime giornate insufficienti»

Il responsabile degli arbitri della Serie A Rizzoli ha fatto un bilancio delle prime sette giornate di campionato

Il responsabile arbitrale della Serie A Nicola Rizzoli è intervenuto a Sky Sport per tirare le somme sul lavoro svolto dai direttori di gara in questo avvio di stagione: «Le prime due, tre giornate sono state sotto la sufficienza, poi ci siamo ripresi. Il regolamento è cambiato tantissimo ed è anche per questo che le prime partite sono state complicate per noi».

Sui falli di mano: «Le discussioni ci saranno sempre perché nonostante le novità regolamentari che hanno dato maggiore oggettività, la valutazione delle situazioni di gioco e della dinamica dei momenti lascerà sempre qualche polemica».