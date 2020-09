Robben: «Che emozioni la prima convocazione con il Groningen» – VIDEO

Arjen Robben ha parlato della prima convocazione con il Groningen sua attuale squadra dopo il ritiro dal mondo del calcio

PRIMA CONVOCAZIONE – «Ero emozionatissimo, era un momento speciale arrivato all’improvviso, non me l’aspettavo. Mi voleva anche l’Ajax, ho avuto un colloqui con Tom Pronk. Ma ero determinato a restare nella mia provincia. Non ho rifiutato per arroganza, anzi ne ero molto orgoglioso».