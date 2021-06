Roberto Carlos ha parlato di diversi temi ai microfoni di Radio 24. Ecco le dichiarazioni dell’ex leggenda brasiliana

Intervenuto ai microfoni di Radio 24, Roberto Carlos ha parlato di diversi temi. Ecco le dichiarazioni dell’ex leggenda brasiliana.

SULLA SUA INTER – «Ringrazio ancora Moratti per avermi portato all’Inter e in Italia, è stata una stagione bellissima e mi sento della famiglia Inter. Ho un ricordo bello di quell’anno, a Milano sono cresciuto molto».

SCUDETTO E CONTE – «Mi aspettavo la vittoria dello scudetto, Conte allenava una grande squadra. Sull’ex tecnico dico che va bene lasciare da vincente, anche Capello con il Real fece la stessa cosa dopo la vittoria del campionato».

INZAGHI – «Inzaghi ha una mentalità moderna, gli auguro di fare una bella stagione con l’Inter, sia in Italia che in Europa».

MILAN – «Il Milan è una bella squadra, aspettava questo momento per rientrare tra le 4 italiane in Champions, ma spero in una finale Real Madrid-Inter per l’anno prossimo».

EURO 2020 – «Mi aspetto alto livello, ho visto la Spagna che ha una squadra giovane, Mancini ha creato una bella squadra, la Francia ha Benzema. Sono le 3 più forti».