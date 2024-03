Robinho arrestato in Brasile: si teme per la sua vita

Le ultime su Robinho, ex calciatore brasiliano del Milan, dopo l’arresto per violenza sessuale. I dettagli

Robinho è stato ufficialmente arrestato in Brasile per la violenza sessuale commessa in Italia ai tempi del Milan. Il brasiliano dovrà scontare i nove anni di carcere stabiliti dal Tribunale di Milano.

L’L’ex calciatore è stato assegnato al penitenziario di Tremembé nello Stato di San Paolo. Questo è conosciuto come il carcere in cui le persone famose vengono detenute per evitare gravi ripercussioni sulla loro vita che si potrebbero verificare in altre prigioni.

