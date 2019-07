Rodri Manchester City, il talento si presenta: «Un sogno essere qui»

Rodri Manchester City, il centrocampista si presenta alla stampa: «Essere qui è un sogno. Voglio continuare a crescere e imparare»

L’acquisto di Rodri da parte del Manchester City è sicuramente già ascrivibile come uno dei migliori colpi dell’intero calciomercato estivo. Il classe ’96 ha incantato l’Europa nella scorsa stagione con la maglia dell’Atletico Madrid, tanto da attirare le attenzioni di Guardiola. Lo sceicco dei Citizens l’ha subito accontentato, portandolo in Inghilterra. Si presenta così, in conferenza stampa, il calciatore:

«Per me è un sogno essere qui, in una grande squadra con un grande staff. Ho ancora tanto da imparare e ho deciso che questo fosse il posto migliore per la mia carriera. Sono fiero di quello che ho fatto, ma voglio continuare a crescere e imparare».