Rodriguez può lasciare il Milan: c’è anche la Roma

Rodriguez può lasciare il Milan: tante richieste dall’Europa. In Italia c’è anche la Roma, possibile contatto in vista

Ricardo Rodriguez potrebbe lasciare il Milan. Il terzino svizzero non ha più trovato spazio nelle gerarchie di Marco Giampaolo e attende di conoscere le impressioni del nuovo tecnico Stefano Pioli per fare eventuali valutazioni sul suo futuro.

Le richieste per Rodriguez non mancano. In Bundesliga ci sono Schalke 04 e Borussia Dortmund, in Spagna l’Atletico Madrid, in Premier League l’Everton e in Serie A la Roma.