Rodrygo Real Madrid: come gioca il talento brasiliano

Rodrygo Goes è un nuovo acquisto del Real Madrid. Scopriamo le caratteristiche del giocatore brasiliano

Dopo l’ultima deludente annata, il Real Madrid sta effettuando un’estate di grande investimenti per rilanciarsi. Uno dei molti acquisti è Rodrygo Goes, ingaggiato per ben 40 milioni dal Santos.

Il brasiliano è una seconda punta che ama partire da sinistra, può giocare tanto in un 433 come in un attacco a 2. Rispetto a Vinicius, che è un profilo molto più diretto che va ad alta velocità, Rodrygo sa andare anche a ritmi più contenuti. Molto creativo, aiuta parecchio la squadra nel palleggio e sa giocare bene anche dentro il campo.