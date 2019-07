Rog Cagliari: come mai è un grande colpo per i sardi

Il Cagliari ha scelto Rog per sostituire Barella. Si tratta di una operazione di mercato estremamente sensata

Il Cagliari ha la necessità di aumentare la qualità in mezzo. Considerando che il Cagliari gioca col rombo, occorre dare a Maran profili di gamba per aiutare gli esterni e anche ottimi organizzatori della manovra (ora che Barella non c’è più).

Sotto questo punto di vista, l’arrivo di Rog a Cagliari è una grande operazione di mercato, perché aumenta a dismisura la qualità della manovra. Inoltre, se dovesse arrivare Nandez, Maran potrebbe disporre di una mediana ben assortita: una mezzala creativa (Rog) e uno più bravo a muoversi senza palla (Nandez).