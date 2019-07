Tra le squadre interessate a Rog c’è la Fiorentina di Montella. Per il croato sarebbe un’ottima destinazione per esplodere

Marko Rog non è ancora riuscito a esplodere definitivamente. Avrebbe bisogno di un contesto adeguato in cui giocare con continuità, e proprio per questo la Fiorentina di Montella può essere una buona scelta.

I viola stanno rifacendo il centrocampo, e un profilo tecnico come Rog può rivelarsi un innesto di grande livello, che darebbe tanta tecnica quanto dinamismo.