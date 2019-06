Totti annuncia il suo addio alla Roma, ma non abbandonerà i colori giallorossi: ecco la battuta sul suo ritorno all’Olimpico con De Rossi

Francesco Totti annuncia il suo addio alla Roma, ma ovviamente continuerà a tifare e supportare il club giallorosso, a cui ha dedicato la sua carriera.

Ecco la sua battuta in conferenza: «Sono pur sempre tifoso della Roma. Può darsi che andrò anche in Curva Sud. Prendo Daniele De Rossi e ci andiamo a vedere una partita in Curva, se non andrà a giocare da un’altra parte».