Roma, adesso Kolarov va verso la permanenza. Serve la sua esperienza

La storia tra Kolarov e la Roma è destinata a proseguire. Fonseca costruirà attorno alla sua esperienza il nuovo corso della squadra

Aleksandar Kolavor e la Roma, una storia adesso destinata a continuare. Per svariate settimane il terzino è rimasto in bilico, con la dirigenza non troppo convinta sul puntare ancora su di lui. Discorso prettamente anagrafico, poiché la carta d’identità recita 33 anni (34 a novembre). Nel rinnovamento generale giallorosso, quindi, si pensava non ci potesse essere posto per lui.

Le ultime valutazioni hanno invece capovolto le idee. Fonseca, che raggiungerà Roma lunedì, sta studiando ad uno ad uno i giocatori della rosa che lo attendono nella Capitale, arrivando a maturare l’idea che Kolarov è ancora indispensabile per questa squadra. Magari si cercherà di affiancargli un terzino più giovane e altrettanto capace (Luca Pellegrini, in rientro dal prestito al Cagliari è un forte indiziato), ma la squadra necessita della sua esperienza. Diventerà, più di quanto già non lo sia, uno dei senatori della Roma.