Roma, agente Defrel: «Contropartita per Barella? Al Cagliari piace molto»

La Roma non vuole mollare la presa per Barella. Defrel possibile contropartita per accontentare il Cagliari? Il commento suo agente

Pochi giorni fa Sky ha annunciato il sorpasso della Roma sull’Inter per Barella. La chiave per convincere il Cagliari sarebbe Gregoire Defrel.

L’agente del francese, Pocetta, è intervenuto a Sky Sport per commentare questa possibilità: «Gregoire nell’operazione Barella con la Roma? Non so nulla di questa trattativa, però ai rossoblù, come pure ad altre squadre, Defrel piace molto».