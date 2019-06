Roma, l’agente di Marcano: «Porto? A breve si saprà qualcosa»

L’agente di Ivan Marcano, ha commentato la notizia che vedrebbe il ritorno del calciatore della Roma al Porto

Intercettato ai microfoni di Bola Branca, l’agente di Ivan Marcano, Iñaki Ibañez, ha commentato così la notizia che vedrebbe un ritorno al Porto del calciatore della Roma.

Ecco le sue parole: «Non mi piace commentare le speculazioni e Ivan è un giocatore della Roma, questa è l’unica certezza. Porto? Non lo so, dovreste chiederlo a qualcuno del club portoghese, non a me. Ciò che succederà con questo giocatore, dal momento che non è del Porto ma è della Roma, e sempre che non sia una speculazione, si saprà a breve».