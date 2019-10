Roma, agente Hysaj: «C’è mercato per lui. Piace a Fonseca da sempre»

Mario Giuffredi, agente del terzino del Napoli Hysaj, commenta l’interesse della Roma verso il proprio assistito

Mario Giuffredi ha parlato ai microfoni di TMW Radio della possibilità di vedere il proprio assistito, Hysaj, con la maglia della Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

«C’è un mercato importante per Hysaj, la scadenza del contratto si avvicina e trasferire il giocatore è nell’interesse di tutti. È un calciatore che è sempre piaciuto a Fonseca e Petrachi, ma non c’erano i presupposto negli scorsi mesi per avviare una trattativa. Qualora dovesse essere di nuovo interessata a gennaio, ne riparleremo».