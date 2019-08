Roma, l’agente di Olsen all’attacco della società: «Il passaggio al Montpellier? Saltato per colpa dei giallorossi»

Robin Olsen è stato ad un passo soltanto dal Montpellier. Ma poi, proprio sul più bello, l’operazione è saltata. A riguardo ha parlato l’agente del giocatore, Hasan Cetinkaya: «Non ho mai incontrato la Roma. Non ho mai parlato con nessuno, nemmeno dell’ingaggio. La Roma si è occupata dell’operazione attraverso degli intermediari e l’accordo è saltato per colpa loro, hanno chiesto troppo per le commissioni».

Poi un amaro sfogo. «Sfortunatamente funziona così in Italia. L’unica cosa che ho detto alla Roma è che, in caso di cessione, lui non avrebbe dovuto perdere un solo centesimo del suo stipendio. Tutto quello che si è detto su di me è una bugia, loro stessi hanno fatto saltare l’accordo e hanno voluto cercare un capro espiatorio».