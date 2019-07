Roma, agente Pellegrini: «Il suo futuro è già deciso»

Le parole di Pocetta, procuratore fra gli altri di Lorenzo Pellegrini, sul futuro del centrocampista della Roma

Lorenzo Pellegrini rimarrà alla Roma. Parola di Pocetta, agente del centrocampista. Ecco le sue parole a Sky Sport: «Lorenzo resterà alla Roma. Si è parlato tanto del suo futuro: è estremamente lusingato di tutto questo interesse ma posso dirvi che resterà in giallorosso».

Ancora Pocetta: «Le parole di Totti una responsabilità in più, da cui non vuole fuggire. La clausola è una chiave per uscire da una stanza in cui non vuoi più stare. Mi sembra che la volontà di Lorenzo sia molto chiara: la Roma».