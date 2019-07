Roma, al via una settimana importante. Tra test impegnativi e mercato

Roma, inizia una settimana importante tra test più impegnativi a Trigoria e mercato in fermento. Fonseca e Petrachi sono pronti

Come previsto è stata una domenica di totale riposo in casa Roma. Sotto tutti gli aspetti, di campo e dirigenziali. Fonseca ha liberato i suoi una meritata giornata di riposo in cui tutti si sono rilassati con le proprie famiglie. Anche Petrachi, per una volta, non è stato dietro a nessun procuratore. Gli obiettivi del direttore sportivo non sono certo cambiati, solamente che giusto 24 ore di relax non possono far male sopratutto dopo gli acquisti portati avanti.

Oggi tutto tornerà alla normalità. Trigoria si riempirà di nuovo e il telefono del d.s. riprenderà a squillare insistentemente. La prima chiamata che potrebbe arrivare è quella dell’Inter, vogliosa di sbloccare la situazione Dzeko. La Roma, dal canto suo, non si muove. Vuol dire solo una cosa, se Conte vuole il bosniaco deve obbligare la sua società a staccare l’assegno corretto, di circa 20 milioni di euro. Altrimenti, niente. E più vanno avanti i contenziosi, più per l’attaccante si potrebbe profilare una clamorosa permanenza nella Capitale.

Perché, al contempo, Higuain non sembra proprio volerne sapere di muoversi da Torino. O meglio, dalla Juve, dato che attualmente la società si trova dall’altra parte del mondo. E lo dimostra anche in campo, come ha fatto ieri col Tottenham siglando una rete davanti gli occhi del suo mentore Sarri. La posizione dei bianconeri, attualmente, non è mutata. C’è sempre la volontà di mandarlo altrove.

Intanto la Roma, in attesa di ulteriori rinforzi, si preparerà a test più impegnativi. Attesi a Trigoria in settimana la Ternana e il Rieti. Non certo due corazzate, ma delle compagini adatte a capire a che punto di preparazioni si trovi la squadra di Paulo Fonseca. Una settimana importante ha ufficialmente il suo inizio.