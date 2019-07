Roma, Alderweireld rimane il preferito. Ma la situazione è in salita

Mercato Roma, Petrachi continua a volere Alderweireld come compagno di reparto di Mancini. La situazione è tutt’altro che semplice

Gianluca Mancini si è presentato nella giornata di ieri da nuovo giocatore della Roma. Attualmente è lui il designato per rimpiazzare Manolas, e sull’ex Atalanta è stata fatta una scommessa non indifferente considerata la giovanissima età. I presupposti per diventare grande definitivamente, in ogni caso, ci sono davvero tutti. La volontà della dirigenza è comunque quella di affiancargli un profilo ancora più d’esperienza, per permettergli di crescere in maniera corretta e non frettolosa. Lo ha confermato anche De Sanctis in conferenza stampa: «Dobbiamo fare un altro ingresso di un difensore centrale e le altre decisioni verranno prese sempre prendendo in considerazione parametri tecnici ed economici».

Il desiderio comune continua a chiamarsi Toby Alderweireld. Non è un mistero che il centrale del Tottenham sia l’obiettivo preferito di Gianluca Petrachi, che sta provando a sfruttare la consulenza di Franco Baldini per addolcire gli Spurs. Missione che, fino a questo momento, non ha sortito gli effetti sperati. Questo perché gli inglesi non si sono mossi di un centimetro dalla loro richiesta iniziale, ovvero l’intero pagamento della clausola di 28 milioni. Clausola che scadrà ufficialmente nella giornata di domani e, paradossalmente, questo fatto rappresenta un problema non indifferente.

Perché a questo punto il Tottenham potrebbe (e con tutta probabilità lo farà) chiedere una cifra ancora più alta per far partire il suo centrale. Dall’Inghilterra si chiacchiera di circa 40 milioni di sterline, e a quel punto per la Roma diventerebbe impossibile accontentare il club di Premier League. Per tale ragione Petrachi inizia a valutare delle alternative al belga, anche se lui e Baldini proveranno a fare un tentativo fino a quando la situazione lo consentirà.