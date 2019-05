Roma, Zaniolo ancora mezzala sinistra. Ma non incide

Ranieri come interno sinistro sta dando continuità a Nicolò Zaniolo. L’italiano non riesce però a rendersi pericoloso.

Come avvenuto in Roma-Juventus, Ranieri ha scelto di schierare Zaniolo come mezzala sinistra nel 433, in una posizione piuttosto arretrata. Nella slide sopra lo si vede piuttosto vicino a Nzonzi, nelle fasi di prima costruzione.

Tuttavia, l’italiano non riesce ad incidere in questo contesto, non viene mai servito tra le linee o comunque in situazioni pericolose. Zero tiri, zero dribbling riusciti e un solo passaggio chiave. L’impressione è che l’ex Primavera dell’Inter per esaltarsi necessiti di un contesto offensivo più fluido ed efficace.