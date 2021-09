Roma, ansia Mourinho: problemi fisici per Vina e Mkhitaryan

Vina e Mkhitaryan potrebbero non prendere al match ta Roma e Verona

Roma col fiato sospeso per le condizioni di Vina e Mkhitaryan. Nonostante i due non abbiano giocato in Conference League contro il CSKA Sofia, la loro presenza domani contro il Verona è in dubbio.

Come riportato da Sky Sport, entrambi avrebbero dei problemi fisici. Il terzino ha un fastidio al ginocchio, mentre per l’armeno ci sarebbero dei guai di natura muscolare.