Roma, appello di Pallotta: «Tifosi, se volete lo stadio aiutateci!»

Il presidente della Roma invita i tifosi a sollecitare il Comune per la costruzione del nuovo stadio dei giallorossi

James Pallotta chiede aiuto ai tifosi della Roma per la costruzione del nuovo stadio. Il Comune non ha voluto ricevere i tre tecnici inviati dal patron giallorosso per parlare dell’impianto.

Pallotta ha denunciato l’accaduto, invitando i tifosi a sollecitare il Comune per realizzare il sogno del popolo romanista. Ecco le sue dichiarazioni:«Ho inviato da Boston importanti membri di SDR sperando in un progresso, ma al Comune erano troppo occupati per incontrarli. Forse un grande investimento e tanti nuovi posti di lavoro non sono così importanti. Se i tifosi vogliono lo stadio, devono sollecitare un intervento».