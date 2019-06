Roma, arriva Fonseca. Ecco il giorno della presentazione del tecnico

La Roma si prepara ad accogliere il nuovo allenatore Fonseca: tra l’arrivo nella Capitale e il giorno della presentazione

Il nuovo allenatore della Roma Fonseca arriverà in città lunedì. Il tecnico giallorosso arriverà in mattinata e visiterà Trigoria, come riporta il Corriere dello Sport.

Fonseca potrà incontrare i giocatori della Roma soltanto mercoledì prossimo, mentre nei giorni che seguiranno lunedì è prevista la conferenza stampa di presentazione. L’allenatore e il suo staff non vedono l’ora di cominciare questa nuova e stimolante avventura.