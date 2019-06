La Roma aspetta il sì di Barella, ma l’Inter ha già il piano B

La Roma aspetta la risposta di Barella per chiudere col Cagliari e beffare l’Inter. I nerazzurri ora preparano l’assalto a Lorenzo Pellegrini

Sfida totale sul calciomercato tra Roma e Inter. In palio? Nicolò Barella che sembrava promesso sposo all’Inter di Conte e che ora invece potrebbe finire davvero alla Roma. I giallorossi hanno conquistato il Cagliari con 35 milioni più il cartellino di Defrel, dal canto loro i nerazzurri hanno sempre puntato sulla volontà di Barella e non intende rilanciare ma adesso il ragazzo, anche per riconoscenza nei confronti del Cagliari, secondo ‘Il Corriere dello Sport‘ potrebbe accettare la corte della Roma.

La beffa per l’Inter, che offriva 36 milioni di euro più 4 di bonus, sarebbe dietro l’angolo ecco perchè Marotta si cautela e potrebbe fare uno sgarbo proprio alla Roma pagandola clausola (30 milioni)di Lorenzo Pellegrini.