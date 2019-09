Roma-Atalanta streaming e probabili formazioni: dove vederla

Roma-Atalanta streaming e probabili formazioni: ecco dove vedere la sfida fra la Lupa e la Dea, valida per la 5ª giornata di Serie A

La Roma di Paulo Fonseca, in un momento molto positivo della sua stagione, dopo 2 vittorie consecutive sfida nella 5ª giornata del campionato di Serie A l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che ha ottenuto una sconfitta e un pareggio nelle ultime 2 giornate e in precedenza una brutta sconfitta a Zagabria in Champions League. Roma-Atalanta: la partita si giocherà mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 19.00 nella cornice dello Stadio Olimpico di Roma. I giallorossi occupano il 4° posto in classifica con 8 punti, conseguiti con 2 vittorie e 2 pareggi, mentre i nerazzurri sono sesti a quota 7 con 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio.

La sfida Roma-Atalanta sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l'app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C'è poi l'opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

Roma-Atalanta

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Mercoledì 25 settembre 2019

Fischio d’inizio: ore 19.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Stadio Olimpico (Roma)

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia



Le probabili formazioni

ROMA – Fonseca ritrova a disposizione Smalling e il difensore inglese dovrebbe scalzare Juan Jesus dal posto di titolare accanto a Fazio, considerata anche l’assenza per squalifica di Mancini. Florenzi sarà esterno basso a destra, a sinistra invece Spinazzola insidia Kolarov, che potrebbe riposare. In mediana agirà la coppia Veretout-Cristante, mentre sulla trequarti, a sostegno dell’unica punta Edin Dzeko dovrebbero agire Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan.

ATALANTA – Gasperini perde in attacco Muriel, vittima di una tonsillite, e dovrebbe affidarsi al solito trio che vede il ‘Papu’ Gomez sulla trequarti e davanti la coppia formata da Ilicic e Duvan Zapata. Sulle corsie laterali a destra agirà Hateboer e a sinistra Castagne è in vantaggio su Gosens. In difesa la scelta dovrebbe ricadere sull’ex Toloi, su Palomino e su Masiello.



ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; A. Gomez; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini

