Roma-Athletic club, 20 i convocati di Fonseca: e Dzeko…

Fonseca ha diramato la lista dei convocati per l’amichevole con l’Athetic club. I giocatori sono 20: e Dzeko…

Sono 20 i giocatori che Fonseca ha portato in lista per la sfida amichevole di Perugia con l’Athletic Club Bilbao. Nella lista figura anche Dzeko, che nelle ultime ore era dato come in bilico perché indirizzato verso l’Inter. Un altro indizio, dunque, che la Roma sembra avere intenzione di puntare ancora su di lui. Fuori invece Schick per un problema muscolare.

I CONVOCATI – Pau Lopez, Fuzato, Mirante, Juan Jesus, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola, Cristante, Pellegrini, Perotti, Zaniolo, Diawara, Dzeko, Under, Kluivert, Antonucci, Defrel.