Roma stai attenta: Chelsea e Arsenal vogliono Under

Secondo il Daily Express, l’attaccante viene valutato non meno di 50 milioni dalla Roma

La Roma dovrà costruire forti barricate per respingere gli attacchi a suon di milioni da parte di Arsenal e Chelsea per Cengiz Under. Come informa il Daily Express, i Gunners sarebbero la squadra maggiormente interessata al 21enne attaccante turco della Roma. Nelle scorse settimane il club giallorosso avrebbe rifiutato un’offerta di circa 40 milioni dell’Arsenal, valutando Under non meno di 50. Oltre ai due top club inglesi, sulle tracce di Under ci sarebbe anche il Bayern Monaco. Sia i Blues che i bavaresi, però, considerano troppo alte le richieste di Monchi per il giocatore.