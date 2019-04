Roma avanti due gol sul Cagliari: ma occhio alla sindrome da remuntada

Roma conduce per due reti a zero sul Cagliari. Ma occhio alle rimonte, quest’anno sono già cinque

La truppa di Ranieri conduce per 2-0 sul Cagliari di Maran. Tuttavia, la Roma deve stare molto attenta. Questa stagione, infatti, i giallorossi soffrono di una vera e propria sindrome da remuntada: si sono fatti rimontare ben cinque volte in questo campionato, per un totale di 8 punti persi.

Storica, l’incredibile rimonta da 3-0 a 3-3 dell’Atalanta di Gasperini, ma è solo una delle tante: la Roma di Di Francesco si era fatta rimontare anche da Chievo, Torino e Napoli. A queste si aggiunge proprio il Cagliari che nella partita di andata hanno vanificato nei 10 minuti finali i gol di Cristante e Kolarov.