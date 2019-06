Roma, avviati i lavori di ammodernamento dell’Olimpico: tutte le modifiche

Roma, avviati i lavori di ammodernamento dell’Olimpico. Nel mirino ci sono gli Europei itineranti del 2020

Sono stati avviati i lavori di ammodernamento dello Stadio Olimpico di Roma, è quanto comunicato da l’amministratore delegato di Sport e Salute Spa Rocco Sabelli al presidente della FIGC Gabriele Gravina nel corso dell’incontro tenutosi ieri a Roma. Trattasi di modifiche significative riguardanti l’impianto di illuminazione, la sistemazione di una nuova area media e della nuova area per la corporate hospitality in vista degli Europei itineranti del 2020.

Novità accolte positivamente dallo stesso Gravina: «È stato un confronto estremamente produttivo, che si è svolto in un clima di grande cordialità e collaborazione, per questo desidero ringraziare per la disponibilità il presidente Sabelli, al quale sono legato da un’amicizia di lunga data».