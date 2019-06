Roma, Barella sì o Barella no? Tutti gli scenari del mercato giallorosso

Roma forte su Barella: il Cagliari gradisce l’offerta giallorossa, il giocatore ha ancora dubbi. Tutti gli scenari del mercato capitolino

Barella sì o Barella no? Un dubbio di amletica portata quello che si riflette in casa Roma. Il centrocampista piace enormemente, e Gianluca Petrachi sta insistendo per portarlo all’ombra del Colosseo. L’offerta proposta al Cagliari è anche consona alle richieste di Giulini e al valore del giocatore: 35 milioni più il cartellino di Defrel. Il francese è una pedina fondamentale, poiché piace tantissimo alla squadra rossoblù. Proposta che ha convinto la società sarda.

Chi è ancora titubante è lo stesso Barella. Il motivo è semplice: l’interesse dell’Inter che rimane vivo. Da settimane il giocatore ha comunicato di preferire la squadra nerazzurra, chiudendo le porte a qualsiasi altra proposta (solo il Psg lo intriga in altrettanto modo). Se la situazione dovesse sbloccarsi, e quindi il giovane arrivare alla Roma, cambierebbero molto scenari. A quel punto qualcun altro dovrebbe salutare la Capitale per finanziare le altre spese da fare (portiere, centrale, attaccante). L’indiziato numero uno rimarrebbe Nzonzi, il pericolo reale porterebbe a Zaniolo. Anche se la volontà di Petrachi, all’attualità delle cose, è quella di sistemare la situazione contrattuale del classe ’99. Tutto in evoluzione, queste vicende dipendono da un solo fattore. Barella sì o Barella no?