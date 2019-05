Roma, Bordalàs non sarà il nuovo allenatore: ufficiale il rinnovo con il Getafe

Si restringe ancora il cerchio per il nuovo allenatore della Roma: Josè Bordalàs ha appena rinnovato con il Getafe

Non sarà Josè Bordalàs a succedere a Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. L’attuale tecnico del Getafe, squadra rivelazione dell’ultima stagione in Liga, ha infatti prolungato il suo contratto con la formazione madrilena fino a giugno 2022. Nei giorni scorsi, il suo nome era stato accostato con forza al club giallorosso come soluzione straniera alternativa a quella di Paulo Fonseca e alle candidature italiane di Giampaolo e De Zerbi.

Un altro “no” seppure meno pesante di quelli di Conte e Gasperini per la Roma che, ad inizio giugno, deve ancora trovare l’allenatore per la prossima stagione.