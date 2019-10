Roma-Borussia Mönchengladbach: scatta il piano sicurezza nella Capitale

Nella Capitale si attendono circa 6 mila tifosi tedeschi che arriveranno intorno a mercoledì e giovedì

C’è una moderata allerta nella Capitale in vista della gara di giovedì tra Roma e Borussia Mönchengladbach. Si attendono per la sfida circa 5/6 mila tifosi tedeschi, la maggior parte arriveranno direttamente giovedì (giorno della partita), ma un nutrito gruppo sarà nella Capitale già mercoledì.

Non si vuole infatti ripetere quanto accaduto nel 2013 quando gli stessi tifosi vennero a Roma per un match di Europa League contro la Lazio. La polizia italiana e quella tedesca sono già in contatto da giorni per organizzare al meglio il tutto affinchè non ci siano disagi per la popolazione e per il decoro della città. La sindaca di Roma Virginia Raggi potrebbe emettere un’ordinanza per la vendita di alcolici nella zona del centro nelle giornate di mercoledì e giovedì.