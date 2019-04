Roma-Cagliari highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 34ª giornata della Serie A 2018/2019

Roma-Cagliari highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 34° turno della Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico di Roma, i giallorossi di Claudio Ranieri sfidano la squadra di Rolando Maran. Roma sesta in classifica con 55 punti e reduce dal pareggio in casa dell’Inter; Cagliari (40) a metà classifica e proveniente dal successo interno sul Frosinone. Nella sfida d’andata, le due squadre pareggiarono per 2-2 alla Sardegna Arena. Adesso è di nuovo Roma contro Cagliari: giallorossi a caccia dei tre punti per balzare al quarto posto momentaneo, sardi ormai salvi e a Roma solo per l’orgoglio. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

Al 5′ pt Fazio porta avanti la Roma! Il difensore colpisce di testa indisturbato dopo la deviazione di Manolas in occasione del corner.

Al 8′ pt Pastore trova il raddoppio: Kluivert lo serve da destra, l’argentino controlla e calcia freddando Cragno.

Al 41′ st Kolarov chiude i giochi. Il serbo approfitta della ribattuta scaturita dalla conclusione di Perotti su Cragno. Il portiere tocca il pallone ma non riesce a evitare il gol del 3-0.

Roma gets its third goal after Aleksandar Kolarov puts a rebound shot attempt past Cagliari goalkeeper Alessio Cragno! #tlnsoccer #RomaCagliari #SerieA pic.twitter.com/3f9sbC0Dmr — TLNTV (@TLNTV) April 27, 2019

SEGUNDO GOL DE ROMA. Pastore con esta gran definición por el el segundo para la loba antes de los 10 minutos. #RomaCagliari pic.twitter.com/KG2s6I1kYR — AS Roma (@RomaSquare) April 27, 2019