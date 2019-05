Roma, Cassano: «Pallotta deve andare via, De Rossi deve continuare»

Antonio Cassano, come suo solito, non le manda a dire accusando James Pallotta e Franco Baldini. Le sue parole

Antonio Cassano ha parlato a Tiki Taka commentando le ultime vicende in casa Roma. Il barese non ha avuto parole al miele per James Pallotta e Franco Baldini dopo l’addio di Daniele De Rossi.

Così Cassano: «Dopo Totti, Baldini e Pallotta hanno cacciato anche Daniele. Devono ricordarsi che la Roma è Totti e De Rossi e non loro. Io spero che la Roma possa cambiare proprietà, merita di meglio. A Daniele dico di non smettere perché con gli scarponi che ci sono a giro puoi arrivare benissimo a 45».