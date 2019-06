Roma in cerca di un centrocampista: piace Bennacer

In casa Roma torna di moda Bennacer. Al club giallorosso piace il centrocampista dell’Empoli: le novità sul possibile affare

La Roma lavora per piazzare un buon colpo a centrocampo in vista della prossima stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, alla dirigenza giallorossa piacciono vari giocatori, tra cui Bennacer.

L’algerino ha fatto molto bene con l’Empoli e la società capitolina lo avrebbe messo nel mirino, conscia di non poter arrivare ai primi obiettivi ovvero Barella e Veretout. Il giocatore piaceva già a gennaio.