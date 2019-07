Roma, centrocampo in costruzione. Pellegrini leader, speranza Barella

Roma, il centrocampo sta prendendo forma. Diawara c’è, Pellegrini rappresenta il futuro. E ora si attende solo la decisione di Barella

La Roma non perde tempo. Dopo aver superato indenne il 30 giugno, salutando il pezzo grosso predestinato ovvero Manolas, Petrachi si è subito messo a lavoro per dare una squadra competitiva a Fonseca. Le prime mosse sono state per il centrocampo. Salutato l’arrivo di Diawara, si punta almeno a un altro grande rinforzo in mediana. Lo raccontiamo ormai da svariati giorni, di come il direttore sportivo abbia puntato con decisione Nicolò Barella. A tal punto da proporre al Cagliari una convincente offerta in grado di accontentare Giulini.

Lo stesso presidente rossoblù confessa: «Adesso credo sia legittimo che il ragazzo si prenda due giorni per decidere il suo futuro». Riflessioni comprensibili, considerata sopratutto la sua iniziale volontà di vestire nerazzurro. Chissà che finalmente, adesso, non cambi qualcosa. La Roma attende trepidante, mai come adesso vede la possibilità di assicurarsi il giovane centrocampista. Che, qualora arrivasse nella Capitale. andrebbe a far coppia con Lorenzo Pellegrini. Blindato da Totti prima con le sue parole, adesso anche dal suo agente che non ha fatto altro che confermare la volontà di proseguire in giallorosso.