Roma, chi si rivede. Perotti parzialmente in gruppo, obiettivo Milan

Roma, Fonseca può sorridere. Perotti si allena parzialmente in gruppo dopo 55 giorni: l’argentino punta la sfida col Milan

55 giorni dopo l’attaccante della Roma Diego Perotti è tornato ad allenarsi col gruppo. Lo ha fatto questa mattina in maniera parziale, non svolgendo quindi l’intera seduta. Rimane tuttavia un traguardo importante per l’argentino.

Adesso necessiterà le settimane utili per riprendere la forma corretta, poi potrà tornare a disposizione di Paulo Fonseca a tutti gli effetti. Per l’esterno potrebbe profilarsi un rientro effettivo contro il Milan.