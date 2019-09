Roma: come Mancini e Smalling devono adattarsi al calcio di Fonseca

Mancini e Smalling si misureranno in un calcio diverso da quello a cui sono abituati. Fonseca difende in un modo preciso

La Roma di Fonseca ha ingaggiato difensori sicuramente interessanti, come Mancini e Smalling. Si tratta però di di giocatori piuttosto istintivi, soprattutto l’ex Atalanta, il quale si era esaltato come terzo nel sistema difensivo di Gasperini, caratterizzato da marcature a uomo a tutto campo e in cui si agiva anche lontano dalla propria zona di competenza.

Fonseca, oltre che a 4, difende maggiormente a zona. I centrali devono difendere più di posizione, gestendo la propria zona (quindi non si possono concedere molte sortite in avanti). Hanno inoltre un ruolo importante nella prima impostazione. Insomma, Smalling e Mancini avranno bisogno di tempo.