Roma, Coric vicino alla cessione all’Almeria: oggi non si è allenato 

Il centrocampista croato della Roma, Ante Coric, è vicino alla sua cessione all’Almeria: il calciatore non si è allenato quest’oggi

Come riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, sarebbe vicina la cessione di Ante Coric all’Almeria. Il centrocampista croato è pronto a salutare la Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il calciatore ha già dato l’ok per il trasferimento in Spagna e nella giornata di oggi non ha preso parte all’allenamento. Sebbene l’affare non sia stato ancora definito nel dettaglio, tra le parti si respira ottimismo circa la buona riuscita.