Roma: cosa può fare Fonseca dopo l’infortunio di Under

Dopo l’infortunio di Under, Fonseca ha diverse soluzioni per limitare gli scompensi della Roma. Scopriamo quali

L’infortunio di Under si aggiunge a quello di Perotti, con Fonseca che quindi si ritrova una certa ristrettezza di scelta alle spalle di Dzeko. Rimangono Zaniolo, Kluivert, Mkhitaryan e Pastore.

Una soluzione alternativa, conseguente all’inserimento in pianta stabile di Veretout, può essere alzare Pellegrini alle spalle di Dzeko. Tanto nel calcio di Fonseca i trequartisti giocano molto dentro al campo vicini tra loro (e si è visto in queste prime 2 partite della Roma). Zaniolo quindi non modificherebbe troppo le zone di competenza.