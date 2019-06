Roma, cresce l’attesa per Fonseca. Il tecnico nella Capitale da lunedì

Roma, Fonseca lunedì (o martedì) sarà nella Capitale. Il 25 il raduno, poi il 29 la partenza per Pinzolo. A meno di sorprese dalla Uefa

A Roma, adesso, non si attende altro. Accantonate le vicende De Rossi e Totti, il pensiero è alla stagione che verrà. Che, all’attualità delle cose, avrà il via in maniera ufficiale a metà luglio coi preliminari di Europa League. Tocca a Paulo Fonseca risollevare una situazione piuttosto drammatica in tanti aspetti. Tra pochissimo, il tecnico avrà il primo assaggio di Italia.

Tra lunedì e martedì raggiungerà la Capitale, per visitare il centro sportivo di Trigoria e dare le prime strette di mano ai membri della dirigenza. Quelli presenti, ovviamente. Ovvero Baldissoni e Fienga, poiché Baldini e Pallotta sono chilometri e chilometri lontani. Poi il raduno di tutta la squadra e, il 29, la partenza verso Pinzolo. Tutto molto programmato, a meno che non arrivi la sentenza della Uefa sul Milan che potrebbe ribaltare tutto.