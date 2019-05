La Roma cambia proprietario? Pallotta potrebbe cedere al fondo del Qatar. Arrivano conferme da fonti qualificate

James Pallotta vende la Roma? Il presidente americano ha sempre smentito ma arrivano delle conferme sul possibile passaggio di consegne del numero uno romanista al fondo del Qatar (non è ancora chiara la posizione del presidente del fondo e del Psg, Nasser Al-Khelaifi).

Una «fonte qualificata» ne ha parlato all’Adnkronos: «Ci sono state delle trattative, non attraverso canali ufficiali, ma privati. A che punto siano, non si sa. Le trattative ci sono state, ma non si sa dove siano arrivate». Da nostre verifiche però la notizia viene smentita.