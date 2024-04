Roma, De Rossi: «Qualche giocatore acciaccato riposerà» – VIDEO

Daniele De Rossi ha parlato prima delle sfida contro l’Udinese. Ecco le parole dell’allenatore della Roma dopo la vittoria in Europa League

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, è intervenuto attraverso ai canali ufficiali in vista della sfida contro l’Udinese.

PAROLE – «Ci teniamo a ringraziare il Monza per averci accolto nel loro centro sportivo. In questo momento bisogna gestire l’entusiasmo come le grandi squadre, se il Real Madrid vince in Champions tre giorno dopo vince anche ne LaLiga, la capacità di essere sempre concentrati nella manifestazione in cui si gioca è fondamentale. Ho in mente di preservare qualche giocatore acciaccato, veniamo da due partite intense sia fisicamente che mentalmente, dovrò tenere conto di qualcuno che non è al top. Abbiamo in testa le vittorie nel derby e contro il Milan ma non dobbiamo ripetere l’atteggiamento avuto a Lecce.

SU ABRAHAM –«Vedremo se potrà giocare titolare, sta sempre meglio. Dal punto sui vista dello sprint lo vedo benissimo, si deve lavorare un po’ di più sulla lucidità nel corso dell’intera partita, la sua condizioni psico atletica deve ancora crescere».

SULL’UDINESE – «L‘Udinese è una squadra molto fisica, sono in lotta per non retrocedere; dobbiamo stare attenti e siamo rispettosi del valore dei nostri prossimi avversari. Sto nel calcio da tanto tempo e soprattutto sto a Roma da tantissimo tempo, le chiacchiere non mi toccano. Bisogna avere l’atteggiamento giusto sempre sia nei momenti positivi che in quelli negativi».