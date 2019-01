Il centrocampista turco Ozyakup è finito nel mirino del d.s. della Roma per sopperire all’assenza di Daniele De Rossi

La Roma di Eusebio Di Francesco è alla ricerca di soluzioni per la mediana. Le condizioni di Daniele De Rossi preoccupano, e c’è bisogno di un giocatore in grado di sostituirlo in termini di compiti di regia. Il nome nuovo emerso nelle ultime ore è quello di Oğuzhan Ozyakup, centrocampista turco del Besiktas. Il profilo piace a Monchi, il problema sarà trovare un accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto, unica soluzione per la buona riuscita dell’affare. Sul taccuino del d.s. spagnolo le alternative sono tutte molto difficili da raggiungere, e portano ai nomi di Bennacer dell’Empoli e di Meité del Torino. Entrambi considerati incedibili dalle rispettive squadre.