Alessandro Del Piero ha omaggiato Daniele De Rossi sui suoi profili social: «So come ti senti. Sei speciale»

Due bandiere. Due avversari che si sono sempre rispettati sul campo e che hanno scritto la storia delle loro rispettive squadre. Del Piero e De Rossi, la Juve e la Roma nel destino con la finale di Berlino 2006 come punto d’unione. L’ex capitano bianconero ha voluto mandare un messaggio al centrocampista che ieri ha annunciato di lasciare la Roma a fine stagione.

«Sei stato un avversario leale e un compagno di momenti indimenticabili. Quello stadio, quei rigori. Campioni del Mondo! Ma sei soprattutto una persona speciale e profonda. So come ti senti e posso immaginare quanta voglia hai ancora di giocare, di divertirti e di trasmettere sul campo la tua grande passione per il calcio. E quando smetterai, so che sarai anche un bravissimo allenatore, se sarà quello che vorrai. Un abbraccio grande Daniele, oggi come a Berlino. Ale». ha concluso Del Piero.