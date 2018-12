Di Francesco, scontento di Schick, preferisce la soluzione Zaniolo falso nove contro il Genoa: sarà una sfida particolare per il giovane giallorosso

Eusebio Di Francesco sorprende tutti: in vista di Roma-Genoa ci sarà Nicolò Zaniolo in mezzo al tridente, nel ruolo di falso nove. L’allenatore giallorosso, che rischierebbe seriamente l’esonero in caso di fallimento contro i genovesi, sceglie di scommettere sul giovane italiano. Bocciato quindi Patrik Schick, autore di prestazioni scadenti. Il ceco non ha sfruttato le occasioni in maglia da titolare, trovata grazie all’infortunio di Edin Dzeko.

Il tecnico, tradito da entrambe le punte dal punto di vista realizzativo, tenta una mossa originale ma azzardata, sperando che non lo tradisca come hanno fatto gli attaccanti di ruolo. Di Francesco punta anche sui particolari stimoli che garantisce la sfida col Genoa per il trequartista: Zaniolo, infatti, è originario di La Spezia, città che cova una storica rivalità nei confronti di Genova, e intende sfruttare l’occasione per punire i cugini della “Superba”.