Roma, Di Francesco: «De Rossi ha giocato anche con una gamba sola»

Le parole di Eusebio Di Francesco, ex allenatore della Roma, dopo la pubblicazione dell’inchiesta su Repubblica

L’inchiesta di Repubblica ha scosso il mondo Roma e la sensazione è che non sia finita qui. Sotto accusa Daniele De Rossi insieme ad altri calciatori. Eusebio Di Francesco, ex allenatore della Roma, ha rotto il silenzio e ha detto la sua sulla vicenda.

Ecco le sue parole al Corriere dello Sport: «I miei metodi sono gli stessi che l’anno scorso ci hanno portato in semifinale di Champions League. E i senatori erano in campo con la maglia della Roma, a cominciare da De Rossi, che a me ha dato la disponibilità a giocare anche con una gamba sola».