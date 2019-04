Roma, Dzeko è un problema: confronto impietoso con gli altri bomber

Roma, il problema della squadra sembra essere Dzeko: tra tutti i bomber delle squadre con ambizioni europee, è quello che ha segnato di meno

I problemi della Roma in questa stagione sono tanti, e non vengono alleggeriti dalle belle scoperte, come Zaniolo. Se ci dovesse dare un immagine a questo momento dei giallorossi, sicuramente sarebbe una foto di Dzeko che sbuffa.

Il bosniaco è il vero problema della Roma quest’anno. Oltre ai litigi con i compagni, Dzeko ha segnato solo 7 gol in campionato, tutti lontano dall’Olimpico. Il confronto poi con gli altri bomber delle rivali per un posto in Europa è impietoso: Edin segna meno anche di Icardi, che è stato fermo due mesi. Il bosniaco perde il confronto anche con Immobile, in crisi da tempo.