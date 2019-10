Roma, Dzeko si arrende ma Kalinic sorride: ecco il curioso dato

Roma, Dzeko alza bandiera bianca e non giocherà con la Sampdoria. Pronto Kalinic, che può sorridere per un curioso dato statistico

Edin Dzeko non farà parte di Sampdoria–Roma. Il bosniaco sarà costretto a guardare la gara dalla tv poiché l’operazione allo zigomo è ancora troppo recente. In pre allarme, quindi c’è Nikola Kalinic, alla ricerca del suo primo gol in giallorosso.

Fonseca può affidarsi alla scaramanzia poiché, sottolinea Il Tempo, nelle 15 partite in Serie A in cui Dzeko è stato assente, i giallorossi hanno vinto 11 volte pareggiando 4.